I conti opachi della diocesi di Roma affidata al cardinale Reina ultima partita di papa Francesco contro silenzi e corruzione

diocesi ricchissima, ma senza un bilancio pubblico. Una macchina da centinaia di milioni l'anno, alimentata da donazioni, lasciti, alberghi, investimenti finanziari e turismo religioso, eppure non molto vistosa perché coperta da una fitta coltre di opacità, omissioni, e - parola di papa.

I conti opachi della diocesi di Roma. L'ultima partita di papa Francesco contro silenzi e corruzione - Alberghi, case, testamenti e milioni investiti in titoli. Ma scarsa trasparenza. Per questo Bergoglio aveva messo la diocesi capitolina sotto osservazione dei suoi revisori. Ecco cosa trova in eredità ... (romatoday.it)

