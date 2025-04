I campioni fanno un enorme passo verso il calcio europeo

calcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione:Il Manchester City ha strappato una drammatica vittoria per 2-1 contro l’Aston Villa grazie al vincitore del tempo di arresto di Matheus Nunes, mantenendo che la loro Champions League spera una grande spinta.La partita è iniziata a Breakneck Speed, con Marcus Rashford che ha quasi dato a Villa un vantaggio di shock all’interno dei primi 20 secondi, tintinnando il palo con un viaggio basso.Ma è stata la città a colpire per prima. Al 7 ° minuto, dopo un buon lavoro di Omar Marmoush a destra, Bernardo Silva si è lanciato su un taglio deviato e ha sparato un tiro che Emiliano Martinez non è riuscito a tenere fuori, consegnando ai padroni di casa un vantaggio iniziale.Villa ha risposto molto rapidamente però. Leggi su Justcalcio.com 2025-04-22 23:18:00 Cari lettori di Just.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione:Il Manchester City ha strappato una drammatica vittoria per 2-1 contro l’Aston Villa grazie al vincitore del tempo di arresto di Matheus Nunes, mantenendo che la loro Champions League spera una grande spinta.La partita è iniziata a Breakneck Speed, con Marcus Rashford che ha quasi dato a Villa un vantaggio di shock all’interno dei primi 20 secondi, tintinnando il palo con un viaggio basso.Ma è stata la città a colpire per prima. Al 7 ° minuto, dopo un buon lavoro di Omar Marmoush a destra, Bernardo Silva si è lanciato su un taglio deviato e ha sparato un tiro che Emiliano Martinez non è riuscito a tenere fuori, consegnando ai padroni di casa un vantaggio iniziale.Villa ha risposto molto rapidamente però.

Potrebbe interessarti anche:

Le ultime notizie da altri siti: Allievi Provinciali Under 17. Il Grassina è campione, mister Torrini: Tutti cresciti, questa società ha un enorme futuro; Il costo enorme del Manchester City fuori dagli ottavi di finale della Champions League: Pep Guardiola affronta l'impensabile; PIETRO MATTIO. «LA VISMA E' UN GRANDE TEAM E QUI IN OMAN POSSO IMPARARE DA GRANDI CAMPIONI»; NASA, enorme passo in avanti verso il pianeta rosso | Siamo alle strette finali: hanno trovato il carburante giusto; I grandi ex votano Juve: Sì, lo scudetto è possibile!. Ecco chi lo ha detto.