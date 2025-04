Hackathon School Edition gli studenti del Marconi di Giugliano protagonista ad AreaLab 35

Marconi di Giugliano, si è concluso con una giornata di Hackathon nella sede di AreaLab 35, nel cuore del Centro Direzionale di Napoli. L’iniziativa guidata da Alessio Romaniello e Sergio Caiazza per Lemon Academy ETS, ha rappresentato un’esperienza formativa svolta all’interno del Google Developer Groups Napoli, una delle più autorevoli community tech italiane.“Al centro dell’evento – si legge in una nota – il talento, la passione e l’innovazione tecnologica al servizio della crescita studentesca”. “La scuola può costruire sogni e fornire competenze reali – ha dichiarato Sergio Caiazza -. E attraverso questo Hackathon, studenti e studentesse hanno dimostrato che il talento, se valorizzato, genera grandi risultati”. Leggi su Ildenaro.it Il percorso Pcto dedicato al graphic design e alla comunicazione visiva, promosso dall’Istituto Guglielmodi, si è concluso con una giornata dinella sede di35, nel cuore del Centro Direzionale di Napoli. L’iniziativa guidata da Alessio Romaniello e Sergio Caiazza per Lemon Academy ETS, ha rappresentato un’esperienza formativa svolta all’interno del Google Developer Groups Napoli, una delle più autorevoli community tech italiane.“Al centro dell’evento – si legge in una nota – il talento, la passione e l’innovazione tecnologica al servizio della crescita studentesca”. “La scuola può costruire sogni e fornire competenze reali – ha dichiarato Sergio Caiazza -. E attraverso questoe studentesse hanno dimostrato che il talento, se valorizzato, genera grandi risultati”.

