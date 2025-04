Gullit punge Milan irriconoscibile Contro il Genoa partita terribile Ancelotti …

Gullit, ex calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla stagione del Milan e sul futuro di Carlo Ancelotti Pianetamilan.it - Gullit punge: “Milan irriconoscibile. Contro il Genoa partita terribile. Ancelotti …” Leggi su Pianetamilan.it Ruud, ex calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla stagione dele sul futuro di Carlo

Potrebbe interessarti anche:

Approfondimenti da altre fonti: Gullit punge: “Milan irriconoscibile. Contro il Genoa partita terribile. Ancelotti …”.

Milan sconfitto dall’Atalanta, la stoccata di Gullit: cosa ha detto - Dopo la sconfitta del Milan contro l'Atalanta un grande ex come Ruud Gullit non risparmia critiche alla squadra e all'allenatore. Sergio Conceicao "è bravo" ... (msn.com)

Gullit a La Gazzetta: «Milan, sarebbe un vero disastro» - Ruud Gullit, ex calciatore del Milan e della Nazionale olandese, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha risposto a tante domande sul Diavolo e non solo. L’ex campione ha ... (milannews24.com)

Gullit ha parlato così della situazione negativa che si vive in casa Milan - Ruud Gullit ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport nei giorni scorsi nella quale ha detto la sua sulla questione allenatore del Milan. L’ex campione crede che la società rossonera debba ... (milannews24.com)