GUIDA TV 22 APRILE 2025 GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DI FUOCHI D’ARTIFICIO

GUIDA TV 22 APRILE 2025

GUIDA Tv di BubinoBlog, buona visione!

Rai1
21:30-23:10 FUOCHI D'ARTIFICIO 1°Tv - Serie Tv
23:10 Correre per Ricominciare - Film

Rai2
21:20-23:10 18 Regali - Film
23:10 Bar Giuseppe - Film

Rai3
21:20-23:30 Mission - Film
23:30 Tg3 Linea Notte - Talk Show

Rete 4
21:20-00:55 È Sempre Cartabianca - Talk Show
00:55 Dalla Parte degli Animali R - LifeStyle

Canale 5
21:35-23:50 Tutto Quello che Ho 1°Tv - Serie Tv
23:50 X-Style - Rubrica

Italia 1
21:15-01:10 Le Iene - Inchieste
01:10 American Dad! - Serie Tv

La7
21:15-01:00 DiMartedì - Talk Show
01:00 TgLa7 - Notiziario

Tv8
21:35-23:15 Dinner Club 1°Tv - Show
23:15 Dinner Club R - Show

Nove
21:30-23:40 L'Immortale - Film
23:40 xXx - Film

