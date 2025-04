Guerra in Ucraina il Financial Times Putin pronto a fermare la guerra sul fronte attuale

Financial Times, Vladimir Putin avrebbe messo sul tavolo la proposta di bloccare l’offensiva russa lungo l’attuale linea del fronte in Ucraina, in vista di un possibile accordo di pace che potrebbe coinvolgere direttamente Donald Trump. L’ipotesi avanzata da Mosca riguarderebbe una soluzione che limiti le pretese territoriali alle quattro regioni ucraine già parzialmente sotto occupazione, mentre gli Stati Uniti, in parallelo, secondo il Washington Post avrebbero manifestato apertura al riconoscimento della Crimea come parte integrante della Federazione Russa in cambio dello stop del conflitto.LEGGI ANCHE: Ucraina-Russia, a che punto sono le trattative e i nodi da sciogliereSteve Witkoff atteso a Mosca entro la fine della settimanaIntanto, Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, ha confermato che «i negoziati procedono» e che l’inviato americano Steve Witkoff è atteso a Mosca entro la settimana. Lettera43.it - Guerra in Ucraina, il Financial Times: «Putin pronto a fermare la guerra sul fronte attuale» Leggi su Lettera43.it Secondo quanto riportato dal, Vladimiravrebbe messo sul tavolo la proposta di bloccare l’offensiva russa lungo l’linea delin, in vista di un possibile accordo di pace che potrebbe coinvolgere direttamente Donald Trump. L’ipotesi avanzata da Mosca riguarderebbe una soluzione che limiti le pretese territoriali alle quattro regioni ucraine già parzialmente sotto occupazione, mentre gli Stati Uniti, in parallelo, secondo il Washington Post avrebbero manifestato apertura al riconoscimento della Crimea come parte integrante della Federazione Russa in cambio dello stop del conflitto.LEGGI ANCHE:-Russia, a che punto sono le trattative e i nodi da sciogliereSteve Witkoff atteso a Mosca entro la fine della settimanaIntanto, Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, ha confermato che «i negoziati procedono» e che l’inviato americano Steve Witkoff è atteso a Mosca entro la settimana.

