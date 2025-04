Guerra Gaza il piano Clean Break del 1996 dagli Usa per Netanyahu Creazione di uno stato unico con valori occidentali Israele annienterà i suoi nemici

dagli Usa e destinato a Netanyahu proponeva la Creazione di uno stato unico israeliano e l’annientamento dei nemici arabi tramite l’uso della forza Nel 1996, un gruppo di esperti guidato dall'ex assistente del Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Richard Pe Ilgiornaleditalia.it - Guerra Gaza, il piano “Clean Break” del 1996 dagli Usa per Netanyahu: “Creazione di uno stato unico con valori occidentali, Israele annienterà i suoi nemici” Leggi su Ilgiornaleditalia.it Il documento del 1966 prodottoUsa e destinato aproponeva ladi unoisraeliano e l’annientamento deiarabi tramite l’uso della forza Nel, un gruppo di esperti guidato dall'ex assistente del Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Richard Pe

