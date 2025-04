Veneziatoday.it - Guardie giurate contro i borseggi in piazzale Roma, Poli ringrazia

Leggi su Veneziatoday.it

La sicurezza privata sorveglia le biglietterie agli imbarcaderi di. È la consigliera di Municipalità di Venezia, Monica, capofila dei "Cittadini non distratti"in centro storico a darne notizia sui social. «I vigilantes in uno dei punti più critici per i furti.