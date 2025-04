Guardie giurate contro i borseggi in piazzale Roma Poli ringrazia

piazzale Roma. È la consigliera di Municipalità di Venezia, Monica Poli, capofila dei "Cittadini non distratti" contro i borseggi in centro storico a darne notizia sui social. «I vigilantes in uno dei punti più critici per i furti. Veneziatoday.it - Guardie giurate contro i borseggi in piazzale Roma, Poli ringrazia Leggi su Veneziatoday.it La sicurezza privata sorveglia le biglietterie agli imbarcaderi di. È la consigliera di Municipalità di Venezia, Monica, capofila dei "Cittadini non distratti"in centro storico a darne notizia sui social. «I vigilantes in uno dei punti più critici per i furti.

