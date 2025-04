Grave incidente quindicenne in ospedale

Grave incidente nel primo pomeriggio, intorno alle 13 e 40, a Gavinana. Nell’impatto, avvenuto all’incrocio tra Via Portogallo e Piazza Francia, sono rimasti coinvolti un’auto e uno scooter. Quest’ultimo condotto da un quindicenne. Il sinistro è stato tale da giustificare la chiusura di entrambe. Firenzetoday.it - Grave incidente: quindicenne in ospedale Leggi su Firenzetoday.it nel primo pomeriggio, intorno alle 13 e 40, a Gavinana. Nell’impatto, avvenuto all’incrocio tra Via Portogallo e Piazza Francia, sono rimasti coinvolti un’auto e uno scooter. Quest’ultimo condotto da un. Il sinistro è stato tale da giustificare la chiusura di entrambe.

