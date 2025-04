Gli agenti IA attivi entro un anno Antrhopic a lavoro per migliorare la sicurezza

anno. È il tempo previsto da Antrhopic prima che i dipendenti virtuali realizzati con l’intelligenza artificiale entreranno in funzione, avendo la possibilità di navigare sulle reti aziendali. Una prospettiva attesa da molti e che ne preoccupa altrettanti, in quanto rappresenterebbe un punto di svolta notevole. Come ogni novità, si porta dietro entusiasmi e preoccupazioni. A esternare ad Axios le paure che circolano attorno ai dipendenti di IA è stato Jason Clinton, a capo della sicurezza informatica di Antrhopic. Nonostante si alzerebbe il livello di automazione, in quanto questi agenti avrebbero una loro memoria e svolgerebbero un ruolo molto più ampio rispetto a quello di adesso, restano una serie di questioni che vanno prima affrontate.“Ci sono così tanti problemi dal punto di vista della sicurezza che dobbiamo risolvere, e ancora non lo abbiamo fatto”, ha spiegato Clinton. Formiche.net - Gli agenti IA attivi entro un anno. Antrhopic a lavoro per migliorare la sicurezza Leggi su Formiche.net Un. È il tempo previsto daprima che i dipendenti virtuali realizzati con l’intelligenza artificiale entrerin funzione, avendo la possibilità di navigare sulle reti aziendali. Una prospettiva attesa da molti e che ne preoccupa altrettanti, in quanto rappresenterebbe un punto di svolta notevole. Come ogni novità, si porta dietro entusiasmi e preoccupazioni. A esternare ad Axios le paure che circolano attorno ai dipendenti di IA è stato Jason Clinton, a capo dellainformatica di. Nonostante si alzerebbe il livello di automazione, in quanto questiavrebbero una loro memoria e svolgerebbero un ruolo molto più ampio rispetto a quello di adesso, restano una serie di questioni che vprima affrontate.“Ci sono così tanti problemi dal punto di vista dellache dobbiamo risolvere, e ancora non lo abbiamo fatto”, ha spiegato Clinton.

