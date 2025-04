Laprimapagina.it - GLI ABRUZZESI NEL MONDO: DOM SERAFINI ORA LI RACCONTA SUL QUOTIDIANO D’ABRUZZO “IL CENTRO”

L’AQUILA – Dopo 20 anni ed oltre 2.000 personaggi recensiti, la rubrica settimanale di Domsugli “nel” passa dalla prima pagina dell’edizione Abruzzo de “Il Messaggero”, alle pagine regionali delabruzzese “il”. Il passaggio all’altra testata è stato inaugurato con un’intervista al giornalista di Giulianova residente a New York City, nell’edizione del 19 aprile de “il”, mentre la rubrica vera e propria ha preso avvio la domenica di Pasqua, con un ampio servizio disu come glid’America vivono la festività pasquale e con quali tradizioni. Scopo della rubrica di Domè far conoscere in Abruzzo i traguardi raggiunti e i successi ottenuti dagli emigrati ed espatriatied il contributo che essi rendono alla terra d’origine.