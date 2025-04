Giudice sportivo Bastoni e Mkhitaryan out per Inter Roma nessuna sanzione per i giallorossi

Giudice sportivo in seguito alla trentatreesima giornata di di Serie A, con alcune partite già disputate e quattro (Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma-Juventus) che saranno recuperate mercoledì alle 18:30, dopo il rinvio per la scomparsa di Papa Francesco.nessuna sanzione per la RomaBuone notizie per la Roma, che dopo il successo per 1-0 contro l'Hellas Verona, firmato da Eldor Shomurodov, non ha ricevuto alcuna sanzione. Resta quindi invariata la situazione disciplinare per i giallorossi: Leandro Paredes e Lorenzo Pellegrini restano in diffida e saranno costretti a saltare la gara successiva a quella in cui riceveranno il prossimo cartellino giallo.Assenze pesanti per l'InterDiscorso diverso per l'Inter, che dovrà fare a meno di due pedine fondamentali nella prossima sfida contro la Roma.

