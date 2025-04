Giudice Sportivo arrivano le decisioni dopo Bologna Inter confermate tre squalifiche e multa al club nerazzurro

Il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha inflitto sanzioni economiche sia all'Inter che al Bologna in seguito alla partita disputata al Dall'Ara nel giorno di Pasqua. Il club nerazzurro è stato multato con 3.000 euro per il lancio in campo di un petardo e un fumogeno, mentre la società emiliana dovrà pagare 1.500 euro per un fumogeno lanciato dagli spalti.Per quanto riguarda le squalifiche, Alessandro Bastoni e Henrikh Mkhitaryan saranno costretti a saltare il prossimo turno: entrambi erano diffidati e sono stati ammoniti durante la sfida, facendo così scattare la squalifica automatica. Stop anche per Massimiliano Farris e Vincenzo Italiano, allontanati dal campo dopo un acceso confronto tra le panchine al 9° minuto della ripresa.

