Secoloditalia.it - Giornata mondiale della Terra: rallentare e arrestare il consumo di suolo è una missione possibile

Leggi su Secoloditalia.it

Oggi il mondo intero celebra la, un appuntamento simbolico e concreto che ci chiama a riflettere sull’impatto delle nostre azioni sull’ambiente.Il tema scelto per quest’anno, “Il nostro potere, il nostro pianeta” (“Our Power, Our Planet”), è un chiaro invito alla responsabilità: ciascuno di noi ha il potere, oltre che il dovere, di agire per proteggere la.Leggi anche2024: difendere il pianeta nell’interesse delle future generazioniCambiamenti climatici: una minaccia per le aree più vulnerabili del pianeta, riserve idriche e aree boschiveIn un’epoca caratterizzata da cambiamenti climatici accelerati, degrado ambientale diffuso e perditabiodiversità, l’appello dell’Earth Day è più urgente che mai. Le comunità scientifiche ci avvertono: senza un’azione immediata e incisiva, rischiamo di superare punti di non ritorno che comprometterebbero irreversibilmente la vita sul pianeta.