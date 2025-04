Giornata mondiale della Terra 2023 uniti per triplicare energia rinnovabile entro il 2030

La Giornata mondiale della Terra è la più grande manifestazione ambientale, nata nel 1970 per volere del senatore statunitense Gaylord Nelson e promossa ancor prima dal presidente John Fitzgerald Kennedy, coinvolge ogni anno fino a un miliardo di persone in 193 paesi del mondo per sottolineare la necessità della conservazione delle risorse naturali. Le Nazioni Unite celebrano l'Earth Day ogni anno, un mese e due giorni dopo l'equinozio di primavera, il 22 aprile.

