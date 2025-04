Ginnastica ritmica la World Cup fa tappa a Tashkent convocate Viola Sella e Alice Taglietti

Leggi su Sportface.it

Niente riposo per laCup di, che dopo il fine settimana di emozioni in quel di Baku, si sposta a, in Uzbekistan, da venerdì 25 a domenica 27 aprile. Si tratta della terzadel maggiore circuito internazionale dopo quelle a Sofia, in Bulgaria, e in Azerbaijan, dove l’Italia ha festeggiato le medaglia di Sofia Raffaelli nell’all-around individuale e di Tara Dragas, quest’ultima per la prima volta sul podio in Coppa con una superba prova al nastro. Per entrambe, però, dopo le fatiche azere, ci sarà un turno di riposo.Il Direttore Tecnico ad interim, il presidente Andrea Facci, ha infatti convocato per il weekend uzbekodella Forza e Coraggio di Milano, che ha fatto il suo esordio internazionale nel 2025 nellabulgara, e didella Lightblue, la 2007 bresciana che farà il suo debutto assoluto in una Coppa del Mondo, dopo l’esperienza all’Europeo junior del 2022 a Tel Aviv.