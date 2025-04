Ginnastica ritmica Farfalle e Sofia Raffaeli a riposo in Coppa del Mondo Le convocate per Tashkent c’è un debutto

Sofia Raffaeli ha vinto il concorso generale individuale della tappa di Coppa del Mondo di Ginnastica ritmica andata in scena a Baku nel weekend di Pasqua. Nella capitale azera hanno fatto il loro esordio stagionale le Farfalle (con una formazione completamente diversa rispetto a quella che ha conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024), che non sono però riuscite a ottenere il risultato di lusso. Tara Dragas è salita sul podio per la prima volta nel massimo circuito internazionale itinerante (nella finale di specialità al nastro).La Coppa del Mondo sarà nuovamente protagonista a Tashkent (Uzbekistan) nel fine settimana del 25-27 aprile. Per questa tappa del circuito resteranno a casa Raffaeli, Dragas e le Farfalle, le quali sono tra l'altro ancora in attesa di scoprire quale sarà la loro nuova allenatrice dopo che Emanuela Maccarani è stata sollevata dall'incarico.

