Ginnastica artistica la Wold Cup vive in Egitto il suo ultimo appuntamento c’è l’esordio di Brugnami

Dopo la tappa di Doha, che ha fornito diversi spunti d’interesse ma senza italiani al via, la FIG World Cup di 2025 dimaschile e femminile si appresta are il suostagionale. Dal Qatar ci si sposta più a nord, per la precisione in. Il Cairo, infatti, dal 25 al 28 aprile ospiterà il fine settimana conclusivo della competizione che ha già vissuto in questi mesi gli eventi di Cottbus, Baku, Antalya, Osijek e appunto Doha.Anche inla spedizione azzurra dovrà fare a meno delle sue stelle al femminile, concetrandosi sul gruppo maschile. Il Direttore Tecnico Nazionale Giuseppe Cocciaro ha infatti convocato quattro ginnasti azzurri per l’occasione. C’è da segnalareda senior in World Cup e più in generale in campo internazionale di Tommaso, giovane talento in forza alla Giovanile Ancona e già protagonista lo scorso anno ai Campionati Italiani.