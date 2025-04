Giacenze di vino in lenta diminuzione Ma nelle cantine italiane ci sono ancora 53 milioni di ettolitri ben oltre una vendemmia

Gamberorosso.it - Giacenze di vino in lenta diminuzione. Ma nelle cantine italiane ci sono ancora 53 milioni di ettolitri: ben oltre una vendemmia Leggi su Gamberorosso.it Il 26% di tutto il prodotto nazionale è detenuto in Veneto. Sul "podio" Dop Prosecco, Igt Puglia e Igt Toscana

Giacenza di vino italiano stabile rispetto allo scorso anno - Rispetto al 31 marzo 2024, si osserva un valore delle giacenze inferiore per i vini (-0,7%) e per i mosti (-9,5%) e superiori per i VNAIF (+63,9%). Rispetto al 28 febbraio 2025 il dato delle giacenze ... (teatronaturale.it)