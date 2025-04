George Clooney e Amal In 10 anni non abbiamo mai litigato Qual è il loro segreto

George Clooney e Amal Alamuddin, stando a quanto dichiarato dal divo di Hollywood, infatti, lui e la moglie non hanno mai discusso. Mai, neppure una volta in 10 anni di matrimonio. “L’amore non è bello se non è litigarello si dice”, George però è di tutt’altra opinione.La dichiarazione d’amore di George ClooneyIn un’intervista alla nota trasmissione CBS Morning, nel 2022, George Clooney aveva descritto il suo matrimonio con Amal Alamuddin, “la cosa più facile che abbiamo fatto nella nostra vita”, specificando che lui e la bellissima moglie non avevano mai, ma proprio mai, litigato. Dilei.it - George Clooney e Amal, “In 10 anni non abbiamo mai litigato”. Qual è il loro segreto Leggi su Dilei.it I calzini lasciati sul pavimento, dove andare a mangiare per cena, chi porta giù la spazzatura e le visite ai suoceri. i motivi per litigare dopo le nozze sono parecchi, tutti validi e ben sperimentati dalle coppie di ogni epoca e latitudine. A eccezione di quella formata daAlamuddin, stando a quanto dichiarato dal divo di Hollywood, infatti, lui e la moglie non hanno mai discusso. Mai, neppure una volta in 10di matrimonio. “L’amore non è bello se non è litigarello si dice”,però è di tutt’altra opinione.La dichiarazione d’amore diIn un’intervista alla nota trasmissione CBS Morning, nel 2022,aveva descritto il suo matrimonio conAlamuddin, “la cosa più facile chefatto nella nostra vita”, specificando che lui e la bellissima moglie non avevano mai, ma proprio mai,

