Gaza piange papa Bergoglio Era vicino alla nostra realtà

papa Bergoglio ha esortato fino all'ultimo, fino a poche ore prima di spegnersi, a realizzare subito la tregua a Gaza. Anche nel suo ultimo messaggio dell'Urbi et Orbi. Gaza piange papa Bergoglio. «Era vicino alla nostra realtà»

