Brindisireport.it - Gasdotto Brindisi-Grottaglie: "Bocciata Valutazione di impatto ambientale"

Leggi su Brindisireport.it

- È stataladi(Via) per ilMatagiola () – Manampola () finanziato con fondi Pnrr. A comunicarlo il Movimento No Tap/Sname il coordinamento nazionale per il clima Fuori dal fossile. Snam aveva presentato a.