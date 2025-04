Furto di legname in un bosco comunale nel Parco Nazionale dell’Aspromonte un arresto

Dopo una complessa attività di indagine avviata nel 2024, coordinata dal reparto carabinieri del Parco Nazionale d'Aspromonte di Reggio Calabria, i militari del nucleo carabinieri Parco di Gambarie d'Aspromonte hanno eseguito, nei giorni scorsi, un'ordinanza di applicazione di misura cautelare.

