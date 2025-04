Lanazione.it - Fuori Firenze, ma non troppo: cinque idee per una gita da fare per il ponte del 25 aprile

, 222025 – Ildel 25si avvicina e molti fiorentini stanno già pensando a come sfruttare al meglio almeno una delle giornate di festa. Restare in casa appare impensabile. Ma anche affrontare ore e ore di macchina rischia di esserefaticoso. Vinci – Un tuffo nel genio di Leonardo La Grotta del Vento – La magia della Garfagnana Poppi – Tra castelli e boschi Montecatini e Montecatini Alto – Un salto nel tempo San Gimignano – La Manhattan del Medioevo Per fortuna, a breve distanza daci sono borghi, parchi naturali, grotte, castelli e paesaggi da cartolina che offrono il mix perfetto tra relax, cultura e gusto. Luoghi ideali per unadi un giorno, facilmente raggiungibili e adatti a tutti: famiglie, coppie o gruppi di amici. Eccodestinazioni tutte a portata di giornata, dove riscoprire le meraviglie della Toscana senza allontanarsida casa.