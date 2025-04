Funerali di Papa Francesco spunta la deroga per Inter Roma si gioca sabato alle 20 45

Funerali di Papa Francesco, previsti per sabato, il campionato di calcio e le altre manifestazioni sportive saranno sospese. Fa eccezione un solo incontro: Inter-Roma , che dovrebbe disputarsi regolarmente sabato alle 20.45. Dopo una serie di confronti tra la Lega e il club nerazzurro – che aveva proposto invano di anticipare il match prima dell'ultima giornata di campionato –.

