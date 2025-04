Funerali di Papa Francesco da Trump a Zelensky ecco chi ci sarà

Papa Bergoglio. Arrivano di giorno in giorno le conferme delle presenze di leader mondiali e personalità religiose Vanityfair.it - Funerali di Papa Francesco: da Trump a Zelensky, ecco chi ci sarà Leggi su Vanityfair.it Sono in programma sabato 26 aprile alle 10 del mattino sul sagrato della basilica di San Pietro le solenni esequie diBergoglio. Arrivano di giorno in giorno le conferme delle presenze di leader mondiali e personalità religiose

