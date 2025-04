Funerali del Papa tutti i numeri di un evento straordinario Controlli molto importanti

Funerali del Papa il 26 aprile Ilgiornale.it - Funerali del Papa, tutti i numeri di un evento straordinario: "Controlli molto importanti" Leggi su Ilgiornale.it Almeno 170 delegazioni straniere, 200mila persone in piazza San Pietro e altre centinaia di migliaia nelle zone limitrofe per idelil 26 aprile

