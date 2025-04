Funerali del Papa maxi schermi e sicurezza rafforzata a Roma

Funerali del Papa ci saranno maxi schermi lungo via della Conciliazione, a piazza Pia e piazza Risorgimento". Lo ha detto il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, al termine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. "Poi man mano che andremo avanti - ha aggiunto - se dovessimo percepire un numero ancora più grande di persone ne saranno posizionati altri"."Tutta l'area intorno a San Pietro sarà soggetta a controlli molto importanti. Per i Funerali del Papa arriveranno rinforzi da altre regioni". Lo ha detto il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, al termine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. "Nella giornata di oggi all'interno di Piazza San Pietro sono transitate almeno 50mila persone - ha aggiunto - e nell'area hanno gravitato quasi 100mila persone".

