Fuga di Artem Uss uno dei presunti complici 8220Partecipai all8217evasione non pensavo fosse una cosa così grossa8221

Fuga del magnate russo Artem Uss dagli arresti domiciliari a Milano. Uno dei testimoni, Srdan Lolic ha ammesso di aver partecipato al piano di evasione ma di non aver pensato "di fare una cosa così grossa" Leggi su Fanpage.it Si è svolta oggi una nuova udienza del processo a Dimitry Chirakadze, presunto organizzatore delladel magnate russoUss dagli arresti domiciliari a Milano. Uno dei testimoni, Srdan Lolic ha ammesso di aver partecipato al piano di evasione ma di non aver pensato "di fare unagrossa"

