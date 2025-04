Francavilla consulta per la mobilità sostenibile approvato avviso pubblico

Francavilla FONTANA - L’amministrazione comunale di Francavilla Fontana ha approvato l’avviso pubblico per il rinnovo dei membri esterni della consulta per la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale. A questo particolare organo, istituito nel 2021 e presieduto sino ad oggi da Salvatore. Brindisireport.it - Francavilla, consulta per la mobilità sostenibile: approvato l'avviso pubblico Leggi su Brindisireport.it FONTANA - L’amministrazione comunale diFontana hal’per il rinnovo dei membri esterni dellaper lae la sicurezza stradale. A questo particolare organo, istituito nel 2021 e presieduto sino ad oggi da Salvatore.

