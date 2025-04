Notizieaudaci.it - Foto in lingerie all’obitorio, patologa NHS finisce sotto inchiesta

Sta facendo molto discutere nel Regno Unito la vicenda di Amelie Warnier,del Servizio Sanitario Nazionale (NHS), finitaper aver pubblicato unainscattata all’interno dell’obitorio dell’ospedale Broomfield di Chelmsford, nell’Essex. L’immagine, diffusa attraverso il suo profilo OnlyFans, risalirebbe al periodo della pandemia.Amelie Warnier nella bufera per lo scatto pubblicato su OnlyFansLa 44enne, madre di due figli e attiva anche come modella e nutrizionista, avrebbe scattato lanella sala d’attesa dell’obitorio, violando il codice di condotta del Mid and South Essex NHS Foundation Trust, che ha aperto un’indagine interna.«Hai una sola vita», ha dichiarato Amelie al tabloid The Sun, spiegando di essere stata spronata da un’amica ad aprire il profilo su OnlyFans.