Forza Italia rinviato il congresso cittadino di Paternopoli

Forza Italia, in linea con le disposizioni nazionali, comunica la sospensione e il rinvio a data da destinarsi del congresso cittadino di Paternopoli, originariamente previsto per venerdì 25 aprile 2025, presso il Ristorante 'Pater Familias'. La. Avellinotoday.it - Forza Italia, rinviato il congresso cittadino di Paternopoli Leggi su Avellinotoday.it "A seguito della scomparsa di Papa Francesco,, in linea con le disposizioni nazionali, comunica la sospensione e il rinvio a data da destinarsi deldi, originariamente previsto per venerdì 25 aprile 2025, presso il Ristorante 'Pater Familias'. La.

Potrebbe interessarti anche:

Approfondimenti da altre fonti: Forza Italia, rinviato il congresso cittadino di Paternopoli; Rinviato per lutto cittadino il congresso di Forza Italia; Forza Italia, il congresso di Gallarate rinviato di due settimane; Forza Italia, congresso a rischio rinvio anche a Busto. Il maxi-gruppo? In standby; Forza Italia, rinviato il Congresso di sabato per il lutto cittadino.

Forza Italia a congresso il 27 Lista unica ma tra i mugugni - Chiamati al voto 386 tesserati per rinnovare segreteria e direttivo cittadini Il segretario uscente Giuseppe Arcuri in pole position per la riconferma ... (laprovinciapavese.gelocal.it)

Forza Italia, al via la stagione dei congressi comunali. A Vittorio eletto Paolo Santantonio - TREVISO - Il direttivo provinciale di Forza Italia annuncia ufficialmente l’apertura della stagione dei congressi comunali in tutta la provincia di Treviso. «Un passaggio decisivo per ... (msn.com)

congresso Forza Italia - Domenica 13 aprile 2025 a Guidonia Montecelio si celebrerà il Congresso cittadino comunale di Forza Italia per l’elezione del nuovo segretario politico. I candidati sono due: il Coordinatore ... (tiburno.tv)