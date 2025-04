Forest Bathing Ciclo di tre immersioni in foresta in Lessinia

Ciclo proposto ha lo scopo di far sperimentare una piena immersione nell'ecosistema bosco nel territorio della Lessinia. Durante l'immersione in Foresta verranno proposte, da personale qualificato secondo il metodo individuato dalla Rete TeFFIt-Terapie Forestali in Foreste Italiane, attività. Veronasera.it - Forest Bathing - Ciclo di tre immersioni in foresta in Lessinia Leggi su Veronasera.it Ilproposto ha lo scopo di far sperimentare una piena immersione nell'ecosistema bosco nel territorio della. Durante l'immersione ina verranno proposte, da personale qualificato secondo il metodo individuato dalla Rete TeFFIt-Terapieali ine Italiane, attività.

Potrebbe interessarti anche:

Notizie raccolte sul web: Forest Bathing - Ciclo di tre immersioni in foresta in Lessinia.

Forest Bathing - Ciclo di tre immersioni in foresta in Lessinia - Non è un'escursione, non si fa yoga o meditazione. ATTIVITA’ RIVOLTA AGLI ADULTI. COSTO PER L’INTERO CICLO DI 3 IMMERSIONI: 50 EURO. IL CICLO VIENE AVVIATO CON UN MINIMO DI 5 PERSONE ISCRITTE. In caso ... (veronasera.it)