Firenze agguato all’Isolotto resta in carcere un 20enne Arrestato anche il cugino

Il gip Alessandro Moneti ha convalidato, per pericolo di fuga, il fermo e disposto la misura in carcere per i due cugini, italiani di seconda generazione di origine serba, che da sabato sono in stato di fermo a Firenze

