Figo Inter stagione incredibile Triplete ancora possibile

Figo, presente alla premiazione del Laureus World Sports Award a Madrid, ha parlato della sfida di Champions League tra Barcellona e Inter. L'ex calciatore portoghese, che in carriera ha indossato entrambe le maglie, ha parlato della possibilità del Triplete.IL COMMENTO – Luís Figo, invitato al Laureus World Sports Award, ha parlato del doppio confronto tra Barcellona e Inter a margine dell'evento. L'ex calciatore portoghese crede che i nerazzurri possano eliminare gli spagnoli e vincere la Champions League, ma vede favorita un'altra squadra: «Credo che c'è la possibilità di vincere il Triplete e per quello sono molto contento per quello che ho vissuto all'Inter, sempre tifando perché le cose vadano bene. L'Inter sta facendo una stagione incredibile e la gente sbaglia se pensa che essendo una squadra italiana sia un squadra difensiva, perché ha tanti giocatori di qualità e questo può fare la differenza.

