Fiducia dei consumatori in calo nel Ue e nel area euro ad aprile 2025

aprile 2025 la stima flash dell'indicatore di Fiducia dei consumatori della Commissione europea ha visto un calo per il secondo mese consecutivo sia nell'Ue (-2,1 punti percentuali) che nell'area dell'euro (-2,2 punti percentuali). Con un punteggio di -16 (Ue) e -16,7 (area dell'euro), la Fiducia dei consumatori si è ulteriormente allontanata dalla sua media di lungo termine, raggiungendo il livello più basso degli ultimi 18 mesi. Lo comunica l'esecutivo.

