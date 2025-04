Festività del 1 maggio in allegato un modello circolare

circolare deve ricordare alla comunità la sospensione delle attività didattiche e la chiusura degli uffici per la giornata del 1° maggio, festa nazionale. In allegato un esempio di circolare. Festività del 1° maggio: in allegato un modello circolare Contenuti riservati agli abbonati Non sei abbonato? Come funzionano gli abbonamenti: Abbonamento a Gestire la .L'articolo Festività del 1° maggio: in allegato un modello circolare . Leggi su Orizzontescuola.it Il DS con appositadeve ricordare alla comunità la sospensione delle attività didattiche e la chiusura degli uffici per la giornata del 1°, festa nazionale. Inun esempio didel 1°: inunContenuti riservati agli abbonati Non sei abbonato? Come funzionano gli abbonamenti: Abbonamento a Gestire la .L'articolodel 1°: inun

Potrebbe interessarti anche:

Su altri siti se ne discute: Festività del 1° maggio: in allegato un modello circolare; Al Parco Catene di Marghera torna la Festa di Primavera; INVITO ALLA FESTA ISTITUZIONALE DEL 25 APRILE e DEL I MAGGIO 2025; Ricerca sponsor per la realizzazione di eventi pubblici sportivi, culturali e ricreativi; Ex Festività – Festività soppresse 2025.