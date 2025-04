Fermato di notte con un amica per un controllo va in escandescenze arrestato

notte in via Torino con un'amica, le volanti del 113 li hanno fermati per un controllo e lui è andato in escandescenze, colpendo i poliziotti e opponendo resistenza. Bloccato, un 18enne è stato portato in questura per i controlli, nella notte tra lunedì e martedì, dov'è. Veneziatoday.it - Fermato di notte con un'amica per un controllo, va in escandescenze: arrestato Leggi su Veneziatoday.it Passeggiava alle 3 diin via Torino con un', le volanti del 113 li hanno fermati per une lui è andato in, colpendo i poliziotti e opponendo resistenza. Bloccato, un 18enne è stato portato in questura per i controlli, nellatra lunedì e martedì, dov'è.

Potrebbe interessarti anche:

Cosa riportano altre fonti

Le notizie più recenti da fonti esterne: Fermato di notte con un'amica per un controllo, va in escandescenze: arrestato; Napoli, ragazza sequestrata in un hotel e picchiata la notte di Natale: arrestato l’ex; Civitanova, il racconto choc di una 14enne: “Drogata e poi stuprata”; Fermato durante un controllo viene scoperto in possesso di una pistola con matricola abrasa: arrestato; Roma, Desirée Mariottini: fermate due persone.

Riporta veneziatoday.it: Fermato di notte con un'amica per un controllo, va in escandescenze: arrestato - Notte di Pasquetta agitata per un bengalese 18enne, studente e lavoratore, ai servizi in prova per un percorso di recupero. Trovato alle 3 in via Torino ha aggredito i poliziotti del 113 e fatto resis ...

Da ilgazzettino.it: Non si ferma all'alt, folle inseguimento nella notte: polizia, carabinieri ed esercito per bloccare un 29enne. Sei feriti nell'arresto - MESTRE - Quaranta minuti di inseguimento, nella notte, dal Terraglio al centro di Mestre e ancora fino a Mira e ritorno, sulla Romea. La corsa folle di un 29enne tunisino che, al volante di ...

Secondo informazione.it: Spara ai carabinieri al posto di blocco, arrestato 19enne: con lui due amici, uno guidava ubriaco, l’altro aveva un coltello - Un controllo stradale di routine si è trasformato in un episodio di violenza e tensione nella notte tra venerdì 11 e sabato 12, a Pontedera, in provincia di Pisa. I carabinieri stavano effettuando un ...