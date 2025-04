F1 Fittipaldi Ferrari può fare bene ma Verstappen Norris e Piastri in corsa per titolo – Video

Leggi su .com

(Adnkronos) – “Laè in un momento non felicissimo? Laadesso con Frederic Vassier, che è molto talentuoso, molto capace, e ha grande esperienza, sicuramente a capo dellapuò. Lui ha avuto in Formula 3 e Formula 2 Leclerc e Lewis Hamilton. I due sono molto amici di Frederic. Lui ha fatto questo fantastico colpo, avere Lewis inè incredibile. Entrare inadesso, dopo sette campionati vinti, può spingerlo a vincere anche in. Ha vinto la Sprint Race in Cina, dove è stato fantastico. Ha già mostrato che può vincere in”. Ne è convinto l’ex pilota di F1, Emersonin una intervista all’Adnkronos in occasione dei Laureus Awards. “McLaren? Io sono McLaren, sono di parte, sono contento chee Landofacciano un campionato di vertice, ma lasicuramente ha la capacità e i piloti e il vertice per arrivare nei prossimi due anni a un livello molto competitivo”, ha aggiunto