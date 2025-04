Evacuato il Tribunale artificieri in azione dopo il ritrovamento di tre fogli

Tribunale di Frosinone che dopo essere stato Evacuato è stato setacciato dagli uomini delle forze dell'ordine alla ricerca di presunti ordigni bellici. In pratica nel pomeriggio in Viale Volsci in pieno centro a Frosinone erano stati rinvenuti 3 fogli con.

