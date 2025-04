Dilei.it - Eva Longoria dopo il compleanno sensuale in total red per la primavera 2025

Leggi su Dilei.it

Da quando è apparsa sul piccolo schermo per la primissima volta nei panni di Gabrielle Solis in Desperate Housewives sono trascorsi oramai venti anni, eppure il tempo non sembra essere affatto in grado di scalfire la sua grande bellezza: Evaha appena spento cinquanta candeline sulla sua ultima torta di, ma certo non è mai stata più in forma di così. Lo testimoniano gli ultimi scatti rubati a New York, a ritrarla avvolta in un mini abito color della passione che la rendeva una visione luminosa.Evadi rosso vestita nella Grande Mela: il look primaverileIl mondo l’ha conosciuta nel ruolo di Gabrielle Solis in Desperate Housewives, serie tv cult in onda dal 2004 al 2012 per ben 8 stagioni e 108 episodi, ambientata nella città immaginaria di Fairview, nel quartiere di Wisteria Lane: l’allora ventinovenne Evaera tra le protagoniste della storia, alcune casalinghe e vicine di casa molto amiche tra loro che si trovavano a fare i conti non solo con alcune difficili situazioni familiari ma anche con i misteri a sconvolgere l’apparente tranquillità della loro zona.