Enola Holmes 3 Millie Bobby Brown Henry Cavill Louis Partridge torneranno

Enola Holmes 3: Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Louis Partridge tornerannoLa produzione di Enola Holmes 3 è iniziata nel Regno Unito, con Millie Bobby Brown, Louis Partridge, Henry Cavill, Helena Boham-Carter, Himesh Patel e Sharon Duncan-Brewster che tornano per altre avventure investigative di Netflix ambientate nell’era vittoriana.Philip Barantini, che ha recentemente contribuito a frantumare i record di ascolti di Netflix con Adolescence, si mette alla regia per la prima volta nel franchise, subentrando a Harry Bradbeer, che ha diretto i primi due film. Barantini sta lavorando su una sceneggiatura del suo collaboratore Jack Thorne, che ha già scritto tutti e tre i film di “Enola Holmes”, basati sulla serie di libri “The Enola Holmes Mysteries” di Nancy Springer.Il terzo capitolo vede l’avventurosa Enola Holmes inseguire a Malta, dove, secondo la descrizione, “i suoi sogni personali e professionali si scontrano in un caso più intricato e insidioso di qualsiasi altro abbia mai affrontato prima”. Leggi su Cinefilos.it 3:La produzione di3 è iniziata nel Regno Unito, con, Helena Boham-Carter, Himesh Patel e Sharon Duncan-Brewster che tornano per altre avventure investigative di Netflix ambientate nell’era vittoriana.Philip Barantini, che ha recentemente contribuito a frantumare i record di ascolti di Netflix con Adolescence, si mette alla regia per la prima volta nel franchise, subentrando a Harry Bradbeer, che ha diretto i primi due film. Barantini sta lavorando su una sceneggiatura del suo collaboratore Jack Thorne, che ha già scritto tutti e tre i film di “”, basati sulla serie di libri “TheMysteries” di Nancy Springer.Il terzo capitolo vede l’avventurosainseguire a Malta, dove, secondo la descrizione, “i suoi sogni personali e professionali si scontrano in un caso più intricato e insidioso di qualsiasi altro abbia mai affrontato prima”.

Potrebbe interessarti anche:

Notizie raccolte sul web: Enola Holmes 3: sono iniziate le riprese del nuovo sequel con Millie Bobby Brown; Enola Holmes 3, al via le riprese del film con Millie Bobby Brown; Enola Holmes 3, ci sono aggiornamenti sul film Netflix da Millie Bobby Brown!; Netflix Begins FIlming 'Enola Holmes 3' in the United Kingdom; Enola Holmes 3: Millie Bobby Brown svela quando inizieranno le riprese, tornerà anche Henry Cavill?.

Enola Holmes 3: sono iniziate le riprese del nuovo sequel con Millie Bobby Brown - Nel Regno Unito è ufficialmente iniziata la produzione di Enola Holmes 3, che racconterà nuove avventure investigative in stile vittoriano per Netflix, dopo l'ottimo riscontro dei primi due capitoli. (msn.com)

Enola Holmes 3 confermato: svelati cast e trama - Iniziate le riprese di Enola Holmes 3 nel Regno Unito, Millie Bobby Brown torna insieme al cast originale! (cinematographe.it)

Enola Holmes 3, al via le riprese del film con Millie Bobby Brown - Il terzo capitolo del franchise dedicato alla sorella minore di Sherlock Holmes ha avviato ufficialmente le riprese nel Regno Unito. (comingsoon.it)