Elizabeth Harvest come finisce spiegazione del film e del finale

è unthriller del 2018 diretto da Sebastian Gutierrez, che va in onda su Rai 4 il 22 aprile 2025 alle ore 21.20 e il 17 aprile alle ore 23.05. La trama segue la storia di, la quale sposa un brillante scienziato, Henry. Quest'ultimo è un uomo misterioso che vive in una villa isolata. Henry promette alla giovane che le farà vivere una bella vita, ma non dovrà mai entrare in una stanza che ha chiuso a chiave., però, è troppo curiosa e alla fine decide di aprire la porta. Ciò che scopre dentro la stanza segreta cambia per sempre la sua vita. La trama delinizia con una sposa,, che arriva nella sua nuova casa, quella del neo marito, il dottor Henry Kellenberg.