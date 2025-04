Elezioni RSU 2025 invio telematico all’ARAN dei verbali dal 28 aprile al 6 maggio

verbali delle Elezioni RSU 2025. Le Amministrazioni pubbliche dovranno inviare la documentazione esclusivamente in via telematica, utilizzando l’apposito applicativo “verbali RSU”, attivo dal 28 aprile al 6 maggio 2025. La procedura sarà accessibile nell’area riservata del sito ufficiale . Elezioni RSU 2025: invio telematico all’ARAN dei verbali dal 28 aprile al 6 maggio Scuolalink. Scuolalink.it - Elezioni RSU 2025: invio telematico all’ARAN dei verbali dal 28 aprile al 6 maggio Leggi su Scuolalink.it L’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) ha ufficializzato le modalità per la trasmissione deidelleRSU. Le Amministrazioni pubbliche dovranno inviare la documentazione esclusivamente in via telematica, utilizzando l’apposito applicativo “RSU”, attivo dal 28al 6. La procedura sarà accessibile nell’area riservata del sito ufficiale .RSUdeidal 28al 6Scuolalink.

