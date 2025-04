Game-experience.it - Earth Day 2025, i monitor commerciali MSI tracciano la strada verso un futuro più verde e sostenibile

MSI è impegnata per une prende seriamente la propria responsabilità ambientale. Con una gamma sempre più ampia die PC desktop eco-compatibili, MSI garantisce che ogni fase del ciclo di vita del prodotto – dalla produzione allo smaltimento – supporti il proprio impegno per la sostenibilità ambientale.MSI è orgogliosa di annunciare che molti dei suoihanno ottenuto la certificazione EPEAT. Questa certificazione riconosce l’impegno costante di MSI nel rispettare elevati standard ambientali nella progettazione e nella produzione. MSI continua a impegnarsi per ridurre l’impatto ambientale, offrendo prodotti che coniugano alte prestazioni e sostenibilità.Micro-Star International Co., Ltd. registra i propri prodotti su EPEAT. Consulta www.epeat.net per lo stato della registrazione e i livelli di certificazione per paese.