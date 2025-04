Lettera43.it - È morto Donato Metallo, consigliere regionale pugliese del Pd: aveva 44 anni

Si è spento a 44, ex sindaco di Racale edel Partito democratico, dopo una lunga malattia. Eletto nel 2020 nella circoscrizione di Lecce con quasi 17 mila preferenze,dovuto lasciare l’incarico di presidente della VI commissione Lavoro nel gennaio 2024, annunciando il ritiro a causa dei problemi di salute con queste parole: «Le mi condizioni non mi permettono di essere presente come vorrei e come serve per cercare di risolvere le tante questioni che giungono all’organismo». Nel luglio precedentevoluto essere presente in aula per esprimere il suo voto su una legge a cui teneva profondamente, quella contro l’omobitransfobia, di cui era anche primo firmatario insieme al collega Francesco Paolicelli.Elly Schlein: «Incarnava la politica, quella vicina alle persone»Il cordoglio per la sua scomparsa è stato unanime, con parole sentite che hanno accompagnato il suo addio.