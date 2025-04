Thesocialpost.it - È morta la bambina prodigio del cinema indipendente: “Si è curata da sola”

Si può provare a guarire da soli. Si può pensare che basti scrivere, disegnare, camminare nel bosco, lasciarsi accarezzare dal sole d’aprile. Si può dire agli altri che va tutto bene, che ce la si farà, che certe ferite fanno parte della vita, e che il dolore, prima o poi, smette di bruciare. E si può anche convincere chi ti ama che stai davvero meglio, che stai tornando.Così si impara a raccontarsi la salvezza come se fosse già avvenuta. Si costruiscono rifugi nella mente, si stringono tra le mani disegni e parole come fossero medaglie. Ma il corpo, quel corpo silenzioso e paziente, a volte non ce la fa più. Non basta la forza di volontà. Non bastano le mappe emotive disegnate di notte. E si muore, anche così: lentamente, in silenzio, mentre gli altri pensano che tu stia guarendo.Una giovane attrice cresciuta sul setSi è spenta a 24 anni Sophie Nyweide, attrice americana diventata nota da giovanissima nel panorama delinternazionale.