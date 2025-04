Doppia fila e bambini in pericolo lo studio shock sul caos davanti alle scuole Ecco cosa fanno sbagliando 9 genitori su 10

alle 8:00, le strade vicino alle scuole elementari si trasformano in un labirinto di pericoli: auto in Doppia fila, bambini che attraversano senza precedenza e genitori distratti.L'articolo Doppia fila e bambini in pericolo: lo studio shock sul caos davanti alle scuole. Ecco cosa fanno (sbagliando) 9 genitori su 10 . Leggi su Orizzontescuola.it Ogni giorni, attorno8:00, le strade vicinoelementari si trasformano in un labirinto di pericoli: auto inche attraversano senza precedenza edistratti.L'articoloin: losul) 9su 10 .

