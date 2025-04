Formiche.net - Donald Trump tra dazi e problemi nazionali. L’opinione di Valori

Il popolo americano non sosterrà la politica tariffaria del presidente degli Stati Uniti d’America,, che alla fine fallirà. Lo ha affermato poco tempo addietro durante un briefing il rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri cinese, Lin Jian. Le sue parole sono state riportate dalla Reuters: “La causa degli Stati Uniti d’America non riceverà il sostegno popolare e si concluderà con un fallimento”, ha osservato il diplomatico. Pechino non ha alcun interesse in una guerra commerciale, ma non avrà timore se Washington continuerà a minacciare tariffe, ha affermato Lin Jian. Ha inoltre sottolineato che la Repubblica Popolare della Cina «non resterà a guardare e non permetterà che vengano violati i legittimi diritti e interessi del popolo cinese”.La tradizione politica degli Stati Uniti d’America prevede che un nuovo presidente goda di una sorta d’indulgenza nelle critiche delle sue azioni nei primi cento giorni dopo l’insediamento.